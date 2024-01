Stand: 22.01.2024 11:43 Uhr Einsturzgefahr nach Wasserschaden: Feuerwehr sperrt Wohnhaus

Die Feuerwehr Helmstedt ist am Sonntagnachmittag zu einem Wasserschaden in einem Haus in der Innenstadt ausgerückt. Laut der Einsatzkräfte war im ersten Obergeschoss des Gebäudes in einer leerstehenden Wohnung eine Wasserleitung gebrochen. Das Wasser lief durch die Decken bis in den Keller, wo es bereits 1,50 Meter hoch stand, als die Feuerwehr eintraf. Die Geschossdecken wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr pumpte das Wasser aus dem Keller des Gebäudes sowie aus einem benachbarten Keller. Gas, Wasser und Strom mussten zeitweise in der gesamten Straße abgestellt werden, wie es weiter hieß. Das beschädigte Haus wurde geräumt und gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.01.2024 | 08:30 Uhr