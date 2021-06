Einsteigen, bitte! Brockenbahn tuckert wieder durch den Harz Stand: 09.06.2021 10:47 Uhr Durch die Öffnung von Hotel- und Gaststätten lebt auch der Tourismus im Harz auf. Nach sieben Monaten Pause können Besucher die Region wieder mit Schmalspurbahnen erkunden.

Neben der bekannten Brockenbahn von Wernigerode aus fahren ab sofort auch wieder die Harzquerbahn und die Selketalbahn, hieß es am Mittwoch von der Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Wegen der Corona-Pandemie sei der Fahrplan allerdings noch eingeschränkt.

Begrenzte Fahrkarten-Zahl, FFP2-Masken-Pflicht im Zug

Vorerst fahren ab Wernigerode vier Dampfzüge, zwei weitere Abfahrten starten ab Drei Annen Hohne. Die Tickets sind laut Betreiber limitiert und können sowohl online als auch an den Fahrkartenausgaben an den Bahnhöfen in Wernigerode, Wernigerode Westerntor, Drei Annen Hohne und auf dem Brocken gekauft werden. Während der Fahrt müssen Gäste eine FFP2- beziehungsweise KN95-Maske tragen. Aus Hygienegründen soll zudem nicht im Zug gegessen werden.

