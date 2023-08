Stand: 09.08.2023 12:51 Uhr Einkäufe mit fremder EC-Karte: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Die Polizei in Uslar (Landkreis Northeim) fahndet nach einem Mann, der mit der verloren gegangenen EC-Karte einer 57-Jährigen mehrere Einkäufe getätigt haben soll. Die Frau hatte ihre Karte bereits Ende April verloren - vermutlich im Stadtgebiet, so die Polizei. Kurz darauf kaufte der Verdächtige innerhalb kürzester Zeit mit der Karte insgesamt siebenmal in mehreren Geschäften ein. Der Schaden liege bei mehr als 70 Euro, so die Polizei weiter. Sie beschreibt den Verdächtigen als schlank mit schwarzen langen, hoch gebundenen Haaren und einem schwarzen Vollbart. Er trug den Angaben nach zur Tatzeit einen hellen Kapuzenpullover mit Bauchtasche, eine dunkle Hose und dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, soll sich bei der Polizei in Uslar unter der Telefonnummer (05571) 800 60 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.08.2023 | 13:30 Uhr