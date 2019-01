Stand: 10.01.2019 07:17 Uhr

Eingeschneite Brockenbahn: Wann fährt sie wieder?

Die Brockenbahn im Harz steckt weiter im Schnee fest. Heute sollen der noch verbliebene Wagen und die Dampflok befreit werden, am frühen Morgen haben sich die Mitarbeiter des Betreibers, der Harzer Schmalspurbahnen, auf den Weg gemacht. Mit Schaufeln und Schneefräsen kämpfen sie sich vor, um die tonnenschweren Gefährte frei zu bekommen. Zwar ist Schnee auf dem 1.142 Meter hohen Brocken nicht ungewöhnlich. Doch dass ein Zug stecken bleibt und tagelang nicht raus kommt, habe es im Harz seit Jahrzehnten nicht gegeben, sagte Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen. Dabei ist Eile geboten: Wie Bahnsen NDR.de am Donnerstag sagte, generiert die Brockenbahn schließlich drei Viertel des Gesamtumsatzes der Harzer Schmalspurbahnen.

Harz: Brockenbahn eingeschneit 09.01.2019 17:15 Uhr Auf dem Weg zum Brocken wurde am Dienstag die Harzer Schmalspurbahn und mit ihr 60 Passagiere gestoppt. Jetzt sind Spezialisten mit einer Schneefräse im Einsatz, um den Zug wieder freizubekommen.







Rückfahrt im Kleinbus

Sturmtief "Benjamin" hatte am Dienstag ordentlich Schnee in den Harz und vor allem auf den Brocken gebracht. Nur 100 Meter unterhalb des Gipfels von Norddeutschlands höchstem Berg ist die Brockenbahn am Dienstag zum Stehen gekommen, kam nicht vor und zurück. Die Passagiere und Gäste, die weiter oben auf die Rückfahrt warteten, konnten erst Stunden später mit Kleinbussen nach Schierke zurückgefahren werden.

Seitdem arbeiten die Mitarbeiter der Harzer Schmalspurbahnen mit Hochdruck daran, die Brockenbahn von den Schneemassen zu befreien. Immerhin: Am Mittwoch konnten zwei von insgesamt vier Wagen frei geschaufelt und -gefräst und mit einer zweiten Lok nach Wernigerode gezogen werden.

Dampflok könnte Schaden nehmen

Heute also der nächste Anlauf: Zunächst sei der Passagierwagen dran, so Bahnsen. Mit der Dampflok könnte etwas komplizierter werden. Das Fahrwerk muss enteist werden, eventuell müssen sogar Teile abgebaut werden, bevor die Lok wieder funktionsfähig ist. Besteht sie dann den sogenannten Rollfähigkeitstest, geht es für die Lok wie auch für die anderen drei Wagen in die Werkstatt, wo sie zunächst untersucht werden müssen. Denn vor allem die Lok mit ihren Leitungen könnte Schaden nehmen, nachdem sie so lange unbewegt in der Kälte gestanden hat, so Bahnse. Damit zumindest der finanzielle Schaden für das Unternehmen nicht allzu groß wird, soll der Verkehr am Freitag wieder aufgenommen werden - hofft Bahnsen. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der Harzer Schmalspurbahnen.

Schnee lässt nach - ab Freitag milder

Der Wettervorhersage zufolge soll es nun langsam milder werden. Im Harz lässt der Schneefall allmählich nach, es können aber auch weiterhin einige Flocken fallen. Sonst soll es meist trocken bleiben. Für Morgen Früh ist nasser Schneefall angekündigt - die Gefahr glatter Straßen bleibt bestehen.

Schneewehe stoppt Brockenbahn

















