Eine Millionen Euro erbeutet: Haft für Automatensprenger Stand: 09.04.2021 16:50 Uhr Das Landgericht Braunschweig hat zwei Geldautomaten-Sprenger zu jeweils neun Jahren Haft verurteilt. Die Männer hatten zwischen November 2018 und März 2020 insgesamt 16 Geldautomaten gesprengt.

Die beiden 32 und 27 Jahre alten Täter zerstörten unter anderem Geldautomaten in Braunschweig, Goslar, Gifhorn und Wolfenbüttel. Auch in anderen Bundesländern - von Bayern bis Schleswig-Holstein - schlugen sie zu und erbeuten auf diese Weise insgesamt mehr als eine Million Euro. In den Banken hinterließen sie ein Trümmerfeld. Das Gericht verurteilte sie am Freitag wegen Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen und besonders schwerem Diebstahl.

Großteil der Beute war schon weg

Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) hatten die beiden Männer im vergangenen Juli festgenommen. Fünf Wohnungen wurden durchsucht, teure Autos beschlagnahmt. Auch Bargeld wurde gefunden, allerdings war der Großteil der Beute schon weg.

Verteidigung kündigt Revision an

Im Prozess hatte das Duo die Taten eingeräumt. Die Geständnisse bezeichnete die Richterin in ihrer Urteilsbegründung als glaubhaft. Allerdings haben beide Täter mehrere Vorstrafen und gingen bei den Sprengungen "gut vorbereitet und professionell" vor. Für die Verteidiger fiel das Urteil dennoch zu hart aus. Es sei niemand verletzt worden. Die Angeklagten hätten im Verfahren mehrmals betont, dass sie mögliche Gefahr für Unschuldige ausschließen wollten. Deshalb schlugen sie nachts in eher abgelegenen Filialen zu. Die Verteidiger kündigten an, in Revision gehen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor jeweils zehn Jahre Haft gefordert.

