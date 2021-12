Stand: 25.12.2021 14:28 Uhr Einbruchsversuch: Unbekannter versteckt sich im Karton

In Wolfenbüttel hat ein Einbrecher auf ungewöhnliche Weise versucht, in ein Antiquitätengeschäft einzudringen. Nach Angaben eines Polizeisprechers stellte der unbekannte Täter einen großen Karton vor die Eingangstür, so dass es für Passanten wie eine Lieferung aussah. Drinnen hockte aber der Einbrecher und machte sich über eine herausgeschnittene Kartonseite unbeobachtet an der Tür zu schaffen. Dem Täter gelang es allerdings nicht, in den Laden einzubrechen. Laut dem Sprecher entstand lediglich ein leichter Schaden an der Tür. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05331) 93 30 entgegen.

