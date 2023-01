Stand: 24.01.2023 09:12 Uhr Einbruchsserie in zwei Wolfsburger Kleingärten-Vereinen

Nach einer Serie von Einbrüchen in diverse Gartenlauben in Wolfsburg ermittelt die Polizei. Zunächst waren in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einzelne Häuschen in einem Kleingartenverein im Stadtteil Mörse aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. In der Nacht darauf drangen Unbekannte gewaltsam in diverse Lauben in Detmerode ein – die Polizei spricht von mindestens 27. Sie geht davon, dass einige Einbrüche noch gar nicht entdeckt wurden. Dabei gingen die Täter laut der Beamten mit brachialer Gewalt vor, rissen Außenrollläden ab und zerstörten Glasscheiben von Fenstern und Türen. Was die Diebe erbeuteten, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Gesamtschadens stehe noch nicht fest, so ein Sprecher. Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in Mörse und Detmerode könne nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten hoffen darauf, dass Besucher der Kleingartenanlage, Spaziergänger, Sportler oder Hundebesitzer die um den Detmeroder Teich unterwegs waren oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben.

