Einbruch in Marienburg aufgeklärt: Banden-Chef in U-Haft Stand: 06.11.2020 15:56 Uhr Diese Einbruchserie hat ein Ende: Das Landgericht Darmstadt hat drei Täter zu Haftstrafen verurteilt. Seit September sitzt ein Mann aus Bodenwerder in U-Haft - er soll Kopf der Bande sein.

Der 34 Jahre alte Verdächtige ging Fahndern in Herzberg im Harz (Landkreis Göttingen) in die Falle. Er soll mit mindestens vier Komplizen über Jahre in Geschäfte und Firmen in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen eingebrochen sein, wie die Kriminalpolizei Göttingen mitteilte. Demnach raubten sie unter anderem aus Schloss Marienburg, zwischen Pattensen (Region Hannover) und Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) gelegen, zwei historische Schusswaffen. Im Sommer 2019 entdeckten Ermittler Teile der Beute in einem Überseecontainer in Baden-Württemberg. Gesamtwert: rund 830.000 Euro.

Zeugin bringt Polizei auf Spur der Täter

Die Polizei kam der Bande durch eine Zeugin in Alfeld (Landkreis Hildesheim) auf die Spur. Sie beobachtete nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft mehrere verdächtige Fahrzeuge und informierte die Ermittler. Der 34-Jährige setzte sich zunächst ins Ausland ab - und kam nun zurück in den Harz. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt. Ihr zufolge drohen dem mutmaßlichen Bandenanführer bis zu zehn Jahre Gefängnis.

