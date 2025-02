Stand: 01.02.2025 19:00 Uhr Einbrecher stirbt an Herzinfarkt - Mittäter auf der Flucht

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der bei einem Einbruchsversuch im vergangenen Jahr einen verletzten Komplizen am Tatort zurückgelassen haben und geflüchtet sein soll. Wie die Beamten mitteilen, versuchten im September zwei Männer in der Weststadt von Braunschweig in ein Wohnhaus einzubrechen. Dabei soll einer der beiden Männer, ein 55-Jähriger, am Tatort kollabiert sein. Der Komplize flüchtete daraufhin, nannte der Ehefrau des zusammengebrochenen Mannes nach Polizeiangaben aber noch dessen Standort. Ein von der Frau daraufhin verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Er starb laut Polizei an einem Herzinfarkt. Der Flüchtige nennt sich laut Polizei "Mamuka". Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels war eine Vermutung der Polizei zur Staatsangehörigkeit des Komplizen zu lesen, die sich auf die Bezeichnung "Mamuka" bezog. Bei Rückfrage des NDR Niedersachsen bei der Polizei ergaben sich für die Vermutung nicht genügend Hinweise. Wir haben die Textstelle entsprechend geändert.

