Stand: 08.10.2020 09:16 Uhr Einbrecher flüchten mit THW-Fahrzeug in Schöningen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in das Gebäude des Technischen Hilfswerks in Schöningen (Landkreis Helmstedt) eingebrochen. Laut Polizei durchsuchten sie dort zunächst alle Räume vermutlich nach Bargeld und Wertsachen und richteten dabei hohen Schaden an. Am Ende flüchteten sie mit einem der typisch blau lackierten THW-Mannschaftswagen, einem Mercedes Vito mit dem Kennzeichen THW-85300. Das Fahrzeug ist mit einer Sondersignalanlage im Wert von 40.000 Euro ausgestattet. Unter der Telefonnummer (05352) 95 10 50 nimmt die Polizei Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Einbruch entgegen. Es bestehe der Verdacht, dass die Täter nach Sachsen-Anhalt fuhren.

