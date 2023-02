Stand: 14.02.2023 21:34 Uhr Einbrecher betrinkt sich, wird gefasst - und wieder straffällig

Ein 33-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Wolfsburg in ein Restaurant eingebrochen. Dort betrank er sich nach Angaben der Polizei. Am frühen Dienstagmorgen entdeckte ihn schließlich eine Mitarbeiterin am Tresen. Sie rief die Polizei und der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge 2,63 Promille, der Mann nüchterte in Polizeigewahrsam aus. Kurz nachdem er die Wache verlassen hatte, wurde er bei einem Ladendiebstahl erwischt. Laut Polizei wollte er einen Supermarkt mit einem gefüllten Einkaufswagen verlassen - ohne zu bezahlen. Die Polizei nahm den 33-Jährigen daraufhin erneut in Gewahrsam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.02.2023 | 06:30 Uhr