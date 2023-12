Stand: 12.12.2023 09:06 Uhr Einbeck stellt Nordeuropas ältesten Münzprägestempel vor

In Einbeck (Landkreis Northeim) wird am Dienstagmittag ein historischer Münzprägestempel präsentiert. Nach Angaben der Stadt datieren Archäologen ihn auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. Damit ist er der älteste, erhalten gebliebene Münzprägestempel in Nordeuropa. Er wurde vor zwei Jahren bei Ausgrabungen im Keller des Alten Rathauses entdeckt. Der restaurierte, bronzene Stempel soll im Rahmen einer Sonderausstellung im Einbecker Stadtmuseum der Öffentlichkeit gezeigt werden.

