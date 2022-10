Stand: 08.12.2018 13:16 Uhr Einbeck ist nach 34 Jahren wieder am Bahnnetz

Das Warten auf den Zug hat in Einbeck nach 34 Jahren ein Ende: Mit dem Fahrplanwechsel hat die DB Regio die Strecke zwischen Einbeck-Mitte und Einbeck-Salzderhelden am Sonnabend wieder in den regulären Betrieb aufgenommen. Auf dem Programm an diesem Tag: zunächst eine Premierenfahrt mit geladenen Gästen an, dann, ab Sonnabendnachmittag, der reguläre Verkehr - am Sonnabend für die Einbecker kostenlos.

Zur Hauptverkehrszeit: Ohne Zwischenstopp nach Göttingen

Erstmals seit 1984 ist die Stadt Einbeck wieder mit der Bahn erreichbar. Bislang hielten Züge nur außerhalb der Kernstadt im vier Kilometer entfernten Ortsteil Salzderhelden. In der Hauptverkehrszeit fahren Bahnen nun künftig ohne Zwischenstopp bis nach Göttingen. Zu anderen Zeiten können Reisende in Salzderhelden in Züge Richtung Göttingen oder Hannover umsteigen. Vor drei Jahren hatte das Land eine Initiative gestartet, um stillgelegte Bahn-Strecke zu reaktivieren. Die Strecke Einbeck-Salzderhelden wird von der Landesnahverkehrsgesellschaft finanziert.

