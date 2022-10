Stand: 14.10.2022 09:14 Uhr Einbeck bekommt zwei neue Haltestellen für die Bahn

In Einbeck (Landkreis Northeim) gibt es künftig einen neuen Haltepunkt der Eisenbahn. vom 1. November an wird die Regionalbahn 86 in einem Probebetrieb auch bis zur Berufsbildenden Schule und dem PS.Speicher fahren, teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft mit. Die Züge sollen jeweils täglich außer an Wochenenden fahren. Der Testbetrieb soll zunächst bis Dezember 2025 laufen. Erst vor vier Jahren wurde Einbeck wieder ans Netz der Bahn angeschlossen.

Weitere Informationen Einbeck ist nach 34 Jahren wieder am Bahnnetz Nach 34 Jahren fahren seit Sonnabend wieder Züge ins Zentrum von Einbeck. Die ersten Fahrten waren für die Bevölkerung kostenlos. Einige Züge fahren bis Göttingen durch. (10.07.2020) mehr

