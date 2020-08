Stand: 31.08.2020 08:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einbeck: Unheimliche Brandserie setzt sich fort

Die Brandserie im Landkreis Northeim reißt nicht ab. In der Nacht zu Montag haben bei Einbeck und Northeim Strohballen, ein Strohlager und eine Scheune gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden. Es entstand ein Schaden von mehr als 50.000 Euro. Am Sonnabend hatte ein Großfeuer ein leer stehendes Haus in Einbeck zerstört. In den vergangenen Wochen hat es im Raum Einbeck immer wieder gebrannt. Für mindestens zwei Feuer ist eine 30-jährige Frau verantwortlich, die die Taten gestanden hat und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist.

