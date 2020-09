Stand: 13.09.2020 13:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einbeck: Mann mit Elektroschocker verletzt

In der Nacht zu Sonntag ist ein 35 Jahre alter Mann in der Fußgängerzone in Einbeck schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldete, sollen mehrere Personen das Opfer gegen 2.50 Uhr nach einem Streit unter anderem mit einem Elektroschocker angegriffen haben. Der 35-Jährige ging stark blutend zu Boden. Als Zeugen hinzukamen, flüchteten die Täter unerkannt. Der Mann kam mit schweren Gesichtsverletzungen in das Einbecker Bürgerspital.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2020 | 15:00 Uhr