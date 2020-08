Stand: 06.08.2020 09:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einbeck: Kinder bringen Granate mit nach Hause

Spielende Kinder haben auf einem Feld im Einbecker Stadtteil Bartshausen (Landkreis Northeim) eine Granate aus Kriegszeiten gefunden - und mit nach Hause gebracht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei hatte die Familie am Mittwoch die Beamten informiert. Die Polizei rief daraufhin den Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover. Allerdings konnten die Spezialisten schnell Entwarnung geben: In der Granate habe sich kein Sprengmittel mehr befunden.

