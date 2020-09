Stand: 22.09.2020 18:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einbeck: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter

Nach der Brandserie im Raum Einbeck ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das hat die Polizei Göttingen am Dienstag mitgeteilt. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen mehr als ein Dutzend Brände gelegt zu haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nach unbestätigten Medienberichten soll es sich um einen früheren Feuerwehrmann handeln. Weitere Details will die Polizei am Mittwoch zusammen mit der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben.

Erste Verdächtige gesteht zwei Taten

In Einbeck und Umgebung hatte es seit Anfang Juli insgesamt 24 Mal gebrannt. Dabei wurde auch der historische Salinenturm in Salzderhelden zerstört. Anschließend gingen immer wieder Gartenlauben, Scheunen und Strohballen in Flammen auf. Eine 30-jährige Frau wurde zwar von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Sie gestand, zwei Gartenlauben angezündet zu haben. Doch nachdem sie in die Psychiatrie eingeliefert wurde, dauerte die Brandserie weiter an. Der Gesamtschaden bei den Bränden wird auf eine knappe halbe Million Euro geschätzt.

