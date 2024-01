Stand: 19.01.2024 12:46 Uhr Einbeck: Geflügelpest in Hühnermobil nachgewiesen

In einem Betrieb in Einbeck (Landkreis Northeim) ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie der Landkreis mitteilte, war der Verdacht am Mittwoch in einem Hühnermobil aufgetreten. Demnach hat das Friedrich-Loeffler-Institut den Verdacht bestätigt - es handelt sich um den Erreger H5N1. Bereits am Mittwoch war die Hälfte der rund 200 Tiere den Angaben zufolge verendet, die übrigen Hühner wurden am Donnerstagvormittag getötet. Entsprechend hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen und eine Schutzzone um den betroffenen Betrieb mit einem Radius von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone von zehn Kilometern eingerichtet. Den genauen Verlauf der Zonen hat der Landkreis auf seiner Website veröffentlicht.

