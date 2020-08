Stand: 26.08.2020 07:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Einbeck: Gartenlauben gehen in Flammen auf

Ein Brand in einer Kleingartenanlage in Einbeck (Landkreis Northeim) hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 100 Helfer waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Gartenlauben Feuer gefangen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Brand gelegt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung per Hubschrauber brachte keinen Erfolg. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

