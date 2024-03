Stand: 18.03.2024 08:15 Uhr 900 Euro am Geldautomaten vergessen - Unbekannter greift zu

Eine Unaufmerksamkeit hat eine 56-Jährige in Einbeck teuer bezahlt. Nachdem sie die Auszahlung von 900 Euro am Geldautomaten abgeschlossen hatte, steckte sie ihre EC-Karte ein und verließ die Geschäftsstelle - ohne jedoch die Scheine aus dem Gerät zu entnehmen. Ein unmittelbar darauf folgender Kunde nahm die 900 Euro dann offenbar mit, anstatt sie an geeigneter Stelle abzugeben. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag in einer Bankfiliale in der Dr.-Friedrich-Uhde-Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen Unterschlagung und suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Sie bitten Personen, die Tat oder Täter beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05561) 31 310 bei der Polizei in Einbeck zu melden.

