Stand: 07.08.2022 08:57 Uhr Einbeck: 58-Jährige mit 2,35 Promille am Steuer ertappt

Eine 58 Jahre alte Frau hat in Einbeck betrunken einen Autounfall verursacht. Sie war am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes beim Einparken gegen einen geparkten Wagen gefahren. Zeugen riefen die Polizei. An den beiden Pkw war kein Schaden entstanden. Die Beamten bemerkten allerdings bei der Unfallaufnahme, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,35 Promille. Die Ermittler beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm der 58-Jährigen eine Blutprobe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2022 | 10:00 Uhr