Stand: 25.04.2022 11:23 Uhr Ein Toter und zwei Verletzte bei Unfall im Landkreis Peine

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der L473 im Landkreis Peine ist am Montagmorgen ein 53-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein 53-jähriger Autofahrer zwischen Klein Lafferde und Bodenstedt den Lkw überholen wollen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 54-Jährigen. Obwohl dieser noch auszuweichen versuchte, kollidierten die Autos seitlich. Der Fahrer des Lkw kam bei einem Ausweichmanöver von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Er wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in der Fahrerkabine eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 53-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt, der 54-Jährige leicht. Während der Bergungsarbeiten musste die Strecke voll gesperrt werden.

