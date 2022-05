Stand: 08.05.2022 09:22 Uhr Ein Toter und vier Verletzte bei Unfall auf der A2

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 ist am frühen Sonntagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt. Laut Polizei hatte sich ein voll besetztes Auto zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Lehrte überschlagen und war in einem Graben gelandet. Die Ursache für den Unfall ist noch unbekannt. Klar ist laut Polizei aber bereits, dass kein weiteres Fahrzeug daran beteiligt war. Nach dem Unfall war die A2 in Fahrtrichtung Dortmund für die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

