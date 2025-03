Stand: 27.03.2025 14:54 Uhr Ein Toter nach Hausbrand in Herzberg: 23-Jähriger festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen einen 23-jährigen Mann aus Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) wegen Brandstiftung mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Nacht zum 28. Januar mehrere Brände in einem Haus in Herzberg gelegt zu haben. Der Hauseigentümer kam dabei infolge einer Rauchgasvergiftung ums Leben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei hätten nun einen dringenden Tatverdacht ergeben. Wie am Donnerstag erst bekannt wurde, hat das Amtsgericht Göttingen bereits am Mittwoch Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der 23-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Zu einem Motiv machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Zu den Vorwürfen habe sich der Beschuldigte bisher nicht geäußert, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.03.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen