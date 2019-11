Stand: 27.11.2019 10:31 Uhr

Ein Toter bei Hausbrand in Clausthal-Zellerfeld

Bei einem Brand in Clausthal-Zellerfeld ist am frühen Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt war um kurz nach 4 Uhr ein Feuer ausgebrochen. 13 Menschen wurden nach Angaben der Polizei aus dem brennenden Haus gerettet. Zwei von ihnen sowie ein Feuerwehrmann seien leicht verletzt worden. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand um den 76-jährigen Hauseigentümer. Nach Angaben von Stadtbrandmeister Andreas Hoppstock waren in dem Gebäude keine Rauchmelder installiert. Er geht davon aus, dass der Mann nicht gestorben wäre, wenn Rauchmelder rechtzeitig Alarm gegeben hätten.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Das Feuer war laut Hoppstock in einem Zimmer im hinteren Teil des Gebäudes ausgebrochen. Es sei gelungen, das Feuerwehr auf den hinteren Gebäudeteil einzugrenzen. 72 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Laut Hoppstock darf das Gebäude nicht mehr betreten werden. Die Unterbringung der Bewohner sei geregelt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Angaben zur Schadenshöhe konnten die Beamten am Mittwochmorgen noch nicht machen.

