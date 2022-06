Stand: 20.06.2022 16:34 Uhr Ehrliche Finderin gibt Geldbörse mit mehreren Tausend Euro ab

Eine 46-jährige Frau hat am Montagvormittag eine Geldbörse mit mehreren Tausend Euro in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt im Braunschweiger Norden gefunden. Nach Absprache mit dem Filialleiter des Marktes händigte die Finderin die Geldbörse der Polizei aus. Dort meldete sich am Nachmittag gegen 14.30 Uhr eine Frau, die glaubhaft nachweisen konnte, dass es sich um ihr Portmonee handelte. Sie bekam die Geldbörse zurück.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.06.2022 | 15:00 Uhr