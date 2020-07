Stand: 12.07.2020 19:32 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ehrenbürgerschaft für den "Hitlerjungen Salomon"?

Sally Perel ist einer der letzten Zeitzeugen, die den Holocaust überlebt haben und darüber berichten können. Nun soll der 95-Jährige Ehrenbürger der Stadt Braunschweig werden. Dank seines unermüdlichen Engagements gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit wirke er als Botschafter für Frieden, Versöhnung und Völkerverständigung, so Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD). Seit rund 30 Jahren ist Perel unterwegs, um jungen Menschen seine Geschichte zu erzählen. Immer wieder kehrt er dafür auch nach Braunschweig zurück. Über seine Ehrenbürgerschaft entscheidet der Rat am Dienstag. Sie soll laut Markurth ein Zeichen setzen, das Mut macht, sich gegen Antisemitismus und Rechtspopulismus in der Gesellschaft zu behaupten.

Als Hitlerjunge im Volkswagen Vorwerk

Perel wurde 1925 als Salomon Perel als Sohn eines Rabbiners in Peine geboren. 1941 entging Salomon der Erschießung durch deutsche Truppen nur, weil er behauptete, ein "Volksdeutscher" zu sein. Er schaffte es, seine jüdische Identität zu verbergen und so den Holocaust zu überleben. Als Josef Perjell war er unter anderem im Braunschweiger Volkswagen Vorwerk bekannt, wo er als Hitlerjunge Werkzeugmacher lernte. Um diese Zeit geht es unter anderem in seinem Buch "Ich war Hitlerjunge Salomon", das auch verfilmt wurde. Durch die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Perel will die Stadt Braunschweig laut Markurth unterstreichen, dass jüdisches Leben und die jüdische Kultur heute einen festen Platz in Braunschweig haben.

Mit 95 Jahren auf Lesereise

1948 verließ Sally Perel Deutschland, um in den gerade gegründeten Staat Israel auszuwandern und das Land mit aufzubauen. Erst vierzig Jahre später verarbeitete er seine Erlebnisse während des Holocaust in einer Autobiografie. Sie war der Anfang seines öffentlichen Engagements gegen Antisemitismus und Rassismus, für Respekt und Toleranz. Auch im hohen Alter von 95 Jahren bleibt es sein Anliegen, seine Erinnerungen vor allem an die junge Generation weiterzugeben. Obwohl Perel nach wie vor in Israel lebt, geht er deshalb immer noch regelmäßig auf Lesereise durch Deutschland - gegen das Vergessen.

