Stand: 11.11.2021 07:18 Uhr Ehra: Zuckerrübenlaster verunglückt - Fahrer schwer verletzt

Im Landkreis Gifhorn ist ein Zuckerrübenlaster verunglückt. Der 68-jährige Fahrer war am Mittwoch mit seinem Lkw von der B248 bei Ehra abgekommen. Der Sattelschlepper prallte laut Polizei gegen mehrere Bäume und begrub schließlich eine Eiche unter sich. Die Rüben verteilten sich in dem Waldstück. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus nach Gifhorn. Die Bergung des Lastwagens und die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.11.2021 | 06:30 Uhr