Stand: 18.10.2022 12:58 Uhr Ehra-Lessien: Bus hält jetzt an Unterkunft für Geflüchtete

Der Landkreis Gifhorn hat eine neue Bushaltestelle an der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Ehra-Lessien eingerichtet: Seit Anfang der Woche fährt dort die Linie 164. Bisher mussten Bewohnerinnen und Bewohner entlang der Platzstraße zu Fuß zur nächsten Haltestelle laufen. Durch die neue Haltestelle soll die Situation sicherer werden. Es sei dem Landkreis ein großes Anliegen gewesen, die Gemeinschaftsunterkunft an den öffentlichen Personennahverkehr anzubinden, sagte Landrat Tobias Heilmann (SPD). Der Shuttleservice für die Geflüchteten zu nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten werde weiterhin angeboten.

