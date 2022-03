Stand: 18.03.2022 11:31 Uhr Ehestreit eskaliert: 38-Jähriger greift Polizeibeamte an

Beim Versuch Streitigkeiten zwischen Eheleuten zu schlichten sind am Donnerstag zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die alarmierten Einsatzkräfte hatten den Angaben zufolge den Ehemann aufgefordert, die Wohnung zu verlassen und seinen Wohnungsschlüssel zurückzulassen. So sollte die Situation beruhigt werden. Der 38-Jährige weigerte sich jedoch und wollte in das obere Stockwerk gehen. Als die Beamten ihn davon abhalten wollten, habe der alkoholisierte Mann sich massiv gewehrt und eine 23-jährige Beamtin und ein 29-jährigen Beamter leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

