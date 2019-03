Stand: 15.03.2019 15:38 Uhr

Ehepaar soll jahrelang Mädchen missbraucht haben

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt gegen ein Ehepaar aus dem Raum Gifhorn, das seit rund 25 Jahren eine Wohngruppe für hilfebedürftige Menschen leitet. Den beiden wird vorgeworfen, zwischen 1998 und 2007 vier weibliche Mitglieder der Wohngruppe sexuell missbraucht und misshandelt zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Es sei nicht auszuschließen, dass sich durch die Ermittlungen Hinweise auf weitere Taten ergeben, hieß es. Gegen beide Verdächtige sei Haftbefehl erlassen worden.

Opfer waren überwiegend Kinder

In der Wohngruppe lebten neben Kindern, die außerhalb des Elternhauses einquartiert wurden, auch Behinderte. Die mutmaßlichen Opfer waren laut Staatsanwaltschaft überwiegend im Kindesalter. Haupttäter soll der Ehemann sein. Seine Frau habe nichts unternommen, obwohl sie in mehreren Fällen von den Taten gewusst habe. In einem Fall soll sie sich zudem an Misshandlungen beteiligt haben. Konkret besteht gegen den Mann der dringende Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern in elf Fällen, in einem dieser Fälle zusätzlich der Misshandlung von Schutzbefohlenen, sowie in weiteren vier Fällen der Verdacht der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Bei der Frau geht es um Misshandlung von Schutzbefohlenen in fünf Fällen.

Frühere Bewohnerin zeigte Paar an

Eine Frau, die früher in der Wohngruppe lebte, hatte im Januar Anzeige erstattet. Bei mehreren Hausdurchsuchungen wurde Beweismaterial sichergestellt, "das den Tatverdacht untermauerte", so die Staatsanwaltschaft. Die komplette Auswertung werde jedoch Monate dauern: Dokumente und Datenträger mit einem Volumen von 90 Terabyte liegen den Ermittlern vor. Es bestehe der Verdacht, dass das Paar von den Taten auch Foto- und Filmaufzeichnungen erstellt haben könnte, erklärte die Staatsanwaltschaft. Insgesamt 30 Beamte aus Gifhorn und Braunschweig ermitteln in dem Fall. Sie wollen den Angaben zufolge zunächst alle früheren Mitglieder der Wohngruppe ausfindig machen und als Zeugen vernehmen.

Mit Verweis auf den Opferschutz will die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben keine Einzelheiten, etwa zur Ausführung der Taten, bekannt geben.

