Ehefrau stranguliert: 56-Jähriger muss lebenslang in Haft

Ein 56 Jahre alter Mann aus Seesen muss lebenslang ins Gefängnis, weil er seine Frau auf einer Massageliege stranguliert hat. Das Landgericht Braunschweig verurteilte den Angeklagten am Mittwoch wegen Mordes. "Sie waren innerlich mit der Ehe fertig. Das Opfer hatte bei dem überraschenden Angriff keine Chance", sagte der Richter. Nach Überzeugung der Kammer hat der 56-Jährige am 13. Dezember 2020 in Seesen (Landkreis Goslar) seine Frau mit einem Würgewerkzeug stranguliert. Nach einem Streit legte er seiner Frau wahrscheinlich einen Kabelbinder um den Hals zog mit Kraft zu. Das Opfer starb an kurz darauf an Sauerstoffmangel. Der Angeklagte hatte die Tat im Prozess durchgehend bestritten.

