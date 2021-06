Stand: 11.06.2021 10:52 Uhr Ehefrau mit 15 Messerstichen getötet? Angeklagter schweigt

Weil er seine Ehefrau erstochen haben soll, muss sich ein 37-Jähriger aus Helmstedt seit Freitag wegen Mordes vor dem Braunschweiger Landgericht verantworten. Zum Prozessauftakt teilte der Verteidiger des Mannes mit, dass sein Mandant keine Angaben machen wird. Die Anklage wirft ihm Mord aus Habgier vor: Der Mann soll im November seine 34-jährige Frau mit 15 Messerstichen getötet haben, weil er mit einer anderen Frau zusammenleben wollte.

Einjähriges Kind wächst bei Großeltern auf

Nachdem die Affäre einige Monate dauerte, habe er sich entschlossen, seine Frau zu töten, weil er sich aus finanziellen Gründen nicht scheiden lassen konnte, so die Staatsanwaltschaft. Am Tattag soll der Angeklagte mit einem Küchenmesser im Schlafzimmer auf Schulter, Brust und Bauch seiner Frau eingestochen haben. Die 34-Jährige hatte nach Überzeugung der Anklage keine Chance und verblutete. Das einjährige Kind der beiden wächst nun bei den Großeltern auf, sie treten in dem Prozess als Nebenkläger auf. Das Urteil soll im September fallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.06.2021 | 13:30 Uhr