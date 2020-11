Stand: 08.11.2020 09:39 Uhr Edemissen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall in Edemissen (Landkreis Peine) ist am Sonnabend ein 28-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit zwei weiteren Bikern unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 68-Jährigen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Die 61-jährige Beifahrerin im Pkw erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

