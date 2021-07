Stand: 06.07.2021 07:16 Uhr EM: Wolfsburger Polizei will Italien-Fans im Zaum halten

Die Polizei in Wolfsburg will heute Abend rund um das erste Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und Italien besonders die Fans der "Squadra Azzurra" - der italienischen Nationalmannschaft - besser im Auge behalten. Nach dem Viertelfinale zwischen Italien und Belgien hatten die Italiener in Wolfsburg ausgelassen gefeiert - auch mitten auf der Fahrbahn. Für das Spiel am Dienstag hält die Polizei sich deshalb schon bereit. "Wir sind natürlich bemüht, den Leuten in ihrer Feierlaune ein bisschen Freiheit zu gewähren", sagte Polizeisprecher Tom Figge. "Aber die Fans sollen nicht noch einmal die Innenstadt lahmlegen - egal ob mit Autokorso oder tanzend auf der Straße." Deshalb sollen am Dienstag auch deutlich mehr Polizisten in der Stadtmitte eingesetzt werden, um für Ordnung zu sorgen.

