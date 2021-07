EM-Finale: Polizei Wolfsburg rechnet mit größerem Einsatz Stand: 09.07.2021 11:39 Uhr Tausende Menschen mit italienischen Wurzeln leben in Wolfsburg - und fiebern mit ihrer Nationalmannschaft bei der Fußball-EM mit. Zum Finale bereitet sich die Polizei auf einen größeren Einsatz vor.

"Wir rechnen am Sonntag mit noch einmal mehr Fußballbegeisterten in der Stadt", sagte Polizeisprecher Thomas Figge am Freitag. Zum Endspiel der Europameisterschaft gegen England dürften ihm zufolge auch Fans der italienischen Nationalmannschaft aus dem Umland nach Wolfsburg kommen. Nach dem Halbfinalsieg der Italiener am Dienstag hatten rund 800 Italien-Fans in Wolfsburg gefeiert. Die Polizei unterband einen Autokorso, ermöglichte aber einen Jubelzug zu Fuß. Ähnlich wollen die Einsatzkräfte auch am Sonntag reagieren - damit die mögliche Siegesfeier im Rahmen bleibt.

Public Viewing in der Fußgängerzone

Figge kündigte zudem an, dass man eingreifen werde, wenn Böller und Bengalos gezündet würden. Die Stadt hat unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz zusätzlich ein Public Viewing eingerichtet, um dort weiteren Tifosi die Möglichkeit zu geben, das Spiel ihrer Nationalmannschaft zu verfolgen. Zudem wird das Finale in vielen Bars und Cafés übertragen.

