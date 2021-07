E-Autos und Klimaziele - VW bereitet sich auf Umbruch vor Stand: 13.07.2021 14:33 Uhr Volkswagen hat seine Konzernstrategie für die Jahre bis 2030 vorgestellt. Als ein wesentliches Ziel ruft der Autobauer die Senkung der CO2-Bilanz aus.

Konkret hat VW vor, den realen CO2-Fußabdruck pro Wagen über dessen gesamte Lebensdauer um 30 Prozent im Vergleich zu 2018 zu verringern. Diese Vorgabe sei "im Einklang mit dem Pariser Abkommen", also den internationalen Klimazielen, hieß es vom Konzern.

Bis 2030: Hälfte der Autos batteriebetrieben

"New Auto" heißt die Strategie. Neu soll dabei unter anderem der Anteil der batteriebetriebenen Fahrzeuge sein: Die Hälfte aller Modelle will Volkswagen bis 2030 entsprechend umgestellt haben. VW will weltweiter Marktführer bei der E-Mobilität werden und vor allem gegenüber dem US-Wettbewerber Tesla aufholen. Bis 2040 sollen "nahezu 100 Prozent der neuen Konzernfahrzeuge in den Hauptmärkten" emissionsfrei unterwegs sein. Noch einmal zehn Jahre später, bis 2050, will der ganze Konzern es zu einer ausgeglichenen CO2-Bilanz geschafft haben.

Konzern steht vor radikaler "Transformation"

Volkswagen steht nach eigenen Angaben vor einer Verschiebung seiner Prioritäten, seiner Hauptumsatzquellen. Es gehe um eine "Transformation des Konzerns zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen". Nach dem Umstieg vom Verbrennungsmotor zur Batterie werde der Bereich Software und Dienstleistungen zunehmend im Fokus stehen.

Videos 4 Min VW krempelt Emder Standort für Produktion von E-Autos um Eine Milliarde Euro soll der Bau sechs neuer Hallen und Logistikgebäude kosten. Und auch für die Belegschaft ändert sich viel. (19.06.2021) 4 Min

Konzern arbeitet an mehreren Großprojekten

Der Senkung von Fixkosten und der Schaffung weiterer Synergien stehen Milliardenausgaben gegenüber. Der Anteil der Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung soll laut VW weiter steigen. Eine Stärkung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ist mit Blick auf gleich mehrere Großvorhaben wichtig: Dazu gehören der Aufbau von Software-Kompetenzen, das ab 2026 geplante E-Volumenmodell "Trinity" in Wolfsburg, der ab 2025 von Audi, Porsche und Bentley verantwortete "Tesla-Fighter" in Hannover sowie das Projekt "Artemis", bei dem ein übergreifendes Bordnetz für Autos des Konzerns entwickelt wird.

Strategie trägt Handschrift von Vorstandschef Diess

Geprägt ist die neue Konzernstrategie maßgeblich von Vorstandschef Herbert Diess. Dessen Vertrag wurde gerade frühzeitig bis zum Oktober 2025 verlängert. Für den Betriebsrat, der zuletzt häufiger mit Diess aneinandergeraten war, bedeuten die ersten Eckpunkte der Technikstrategie mehr Verbindlichkeit bei personellen Umwälzungen. Es gebe jetzt einen "klaren Fahrplan für die anstehenden Veränderungen", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo Ende vergangener Woche. Vorgesehen ist zudem ein Modernisierungsfonds, aus dem innerhalb von fünf Jahren 125 Millionen Euro in die Standorte der VW AG fließen sollen. Allgemeines Ziel: die eigene Attraktivität als Arbeitgeber steigern.

Kernmarke setzt auf Konzept "Accelerate"

Die Kernmarke Volkswagen Pkw hatte im Frühjahr eine neue Unternehmensstrategie vorgelegt. Sie heißt "Accelerate" und soll den Ausbau weiterer E-Modelle beschleunigen, ebenso wie die Einführung von Abo-Diensten und Vorbereitungen fürs autonome Fahren.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.07.2021 | 19:30 Uhr