Stand: 18.01.2023 18:08 Uhr E-Autos: VW plant Batteriezell-Werk im spanischen Valencia

Der Standort für die nächste Batterie-Fabrik des Wolfsburger Autobauers Volkswagen steht endgültig fest: Das Werk soll in der Region Valencia in Spanien entstehen. Die dort geplante Fabrik für die Produktion von Elektroauto-Akkus soll 2026 ihren Betrieb aufnehmen - mit über 3.000 Beschäftigten. Valencia ist nach dem niedersächsischen Salzgitter der zweite Standort, an dem VW eigene Batterien herstellen will - auch um unabhängiger von den Lieferanten aus Asien zu werden. Europaweit sind sechs derartige Fabriken geplant. Eine weitere Zellfabrik soll nach Osteuropa kommen, ein Beschluss ist aber noch nicht gefallen. Derweil hoffen der VW-Betriebsrat und deutsche Politikerinnen und Politiker auf weitere Investitionen hierzulande. Ostfriesland rund um das Werk Emden oder die Region um die sächsischen Standorte Zwickau, Chemnitz und Dresden könnten Chancen haben.

Weitere Informationen Startschuss für die erste VW-Batteriezellfabrik In Salzgitter ist der Grundstein für die erste von sechs europäischen Batteriefabriken von Volkswagen gelegt worden. (07.07.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.01.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW