Stand: 27.09.2022 13:24 Uhr Sanierung der Okertalsperre: Neue Wehrklappe eingebaut

Eine meterhohe Wehrklappe ist am Dienstag in eine Staumauer der Okertalsperre im Harz eingesetzt worden. Damit sei ein wichtiger Teil der Sanierung der Talsperre geschafft, teilten die Harzwasserwerke mit. Für den Einbau der zehn Meter breiten und drei Meter hohen Wehrklappe ist die angrenzende B498 am Dienstag und Mittwoch gesperrt. Das rund zwölf Tonnen schwere Bauteil wurde mit einem Spezialkran in die Staumauer gehoben. Anschließend sind noch kleinere Betonarbeiten notwendig. Die Wehrklappe steuert die Wasserabgabe der Talsperre. Seit April wird das sogenannte Unterwasserbecken für rund 1,5 Millionen Euro erneuert. Das Becken hilft bei der gleichmäßigen Wasserabgabe. Mit der neuen Klappe sollen zudem der Hochwasserschutz und das biologische Leben in der Oker insbesondere in Dürre-Zeiten erhalten werden. Nach Abschluss der dortigen Bauarbeiten soll an der Sösetalsperre bei Osterode die sogenannte Vorsperre erneuert werden.

VIDEO: Okertalsperre im Harz bekommt neue Wehrklappe (2 Min)

Weitere Informationen Im Okertal durch den nördlichen Harz wandern Das Okertal bei Goslar zählt zu den schönsten Tälern im Westharz. Eine Rundwanderung führt steil hinauf zu schroffen Klippen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 27.09.2022 | 19:30 Uhr