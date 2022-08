Stand: 25.08.2022 09:02 Uhr Duderstadt: Fahnder setzen Hausdurchsuchung fort

Die Polizei setzt heute eine Hausdurchsuchung in der Innenstadt von Duderstadt fort. Ermittler, LKA und Feuerwehr sind seit Dienstag in dem Fachwerkhaus im Einsatz. Am Mittwochmittag entdeckten die Fahnder zwei Reagenzgläser mit unbekannten kristallinen Stoffen. Experten vernichteten den Fund auf dem Hinterhof des Grundstücks. Dafür mussten vorsorglich etwa 20 Bewohner der angrenzenden Gebäude vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Maßnahme verlief ohne Zwischenfälle. Grund für den Großeinsatz: Es hatte einen Hinweis gegeben, dass der Bewohner in dem Haus verdächtige und verbotene Substanzen lagere.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.08.2022 | 07:30 Uhr