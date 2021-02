Stand: 03.02.2021 15:35 Uhr Duderstadt: 29-Jähriger kauft Haus für einen Euro - Anklage

Für einen Euro soll ein 29-jähriger Mann in Duderstadt Ende 2018 ein Haus gekauft und dadurch einen 77-Jährigen betrogen haben. Deshalb muss sich der 29-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht Duderstadt verantworten, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dem demenzkranken Senior vorgegaukelt zu haben, dass das Haus abgerissen werden müsse, weil es ein Schwarzbau sei. Der Rentner habe das Gebäude dann für einen Euro an ihn verkauft. Zum Prozessauftakt machte der Angeklagte dazu keine Angaben. Der Richter am Amtsgericht Duderstadt vermutete, der 29-Jährige habe das Grundstück Ende 2018 als Sicherheit in seinen Besitz bringen wollen, um eine damals fällige Bewährungsauflage von 60.000 Euro zahlen zu können, die aus einem anderen Gerichtsverfahren stammte. Der Prozess wird fortgesetzt.

