Stand: 19.07.2023 08:11 Uhr Droht der Werra bei Hann. Münden ein Fischsterben?

In den Flüssen Werra und Weser in Südniedersachsen könnten bald viele Fische sterben. Das befürchten Experten. Der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Münden, Ronald Schminke, hält ein Ausmaß wie vergangenes Jahr in der Oder für möglich. Durch die Sommerhitze, Niedrigwasser und Salz könnten sich giftige Algen rasant vermehren. Eine Expertengruppe des Umweltbundesamtes fordert, die Einleitgenehmigungen von Chemikalien und salzhaltigem Wasser zu überprüfen. Das Salz leitet der Düngemittelhersteller K+S ein. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass es in Werra und Weser zu einem vergleichbaren Fischsterben wie an der Oder kommen könnte. Durch die sogenannte Salzlaststeuerung bleibe die Salzkonzentration konstant. Eine giftige Algenblüte sei in der Werra auch bei Hitze und Niedrigwasser nie beobachtet worden.

