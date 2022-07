Stand: 25.07.2022 13:02 Uhr Drohneneinsatz nach Moorbrand: Keine Glutnester im Boden

Der Moorbrand im Landkreis Gifhorn ist endgültig gelöscht. Am Montag Morgen hatte erneut eine Drohne das vier Hektar große Gebiet überflogen, und Wärmebilder geliefert. Morgens sei der Boden nach der Hitze von gestern abgekühlt, sodass unterirdische Glutnester im Wärmebild besser erkannt werden könnten, so ein Feuerwehrsprecher. "Feuer aus", meldete die Kreisfeuerwehr Gifhorn nach dem Drohneneinsatz am Morgen. Das am vergangenen Donnerstag ausgebrochene Feuer im Großen Moor bei Neudorf-Platendorf wurde bis gestern gelöscht. Insgesamt waren mehr als 900 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

VIDEO: Moorbrand im Landkreis Gifhorn gelöscht (23.07.2022) (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.07.2022 | 12:00 Uhr