Stand: 06.03.2021 11:58 Uhr Drohende Felsabstürze: B83 wohl erst 2022 wieder befahrbar

Die wegen drohender Felsabstürze seit 2018 gesperrte Bundesstraße 83 im Weserbergland wird frühestens im kommenden Jahr wieder für den Verkehr freigegeben. Nach aktuellen Planungen könnten die Arbeiten im Frühjahr 2022 fertiggestellt sein, teilte eine Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit. Um die Sicherheit wieder herzustellen, werden Stahlnetze am Hang, Steinschlagschutzzäune in mehreren Ebenen und Felsanker zur Sicherung größerer Blöcke errichtet. Die Arbeiten bei Pegestorf (Landkreis Holzminden) sind extrem aufwendig, weil es sich um ein FFH-Gebiet handelt, in dem viele geschützte Pflanzen und Tiere leben.

Weitere Informationen B83: Straßenbauverwaltung wehrt sich gegen Vorwurf Die B83 ist August 2018 wegen Steinschlaggefahr gesperrt. Die Straßenbaubehörde wehrt sich gegen den Vorwurf, es werde zu langsam gearbeitet. Verantwortlich sei der Landkreis Holzminden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.03.2021 | 08:00 Uhr