Stand: 01.11.2023 07:50 Uhr Drogen mit Briefpapier in JVA geschmuggelt? Prozess beginnt

Ein ungewöhnlicher Fall von Drogenherstellung und -verkauf wird heute vor dem Göttinger Landgericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft einem 58 Jahre alten Mann vor, neue psychoaktive Substanzen hergestellt zu haben. Damit soll er dann Briefe getränkt und an Inhaftierte in ein Gefängnis geschickt haben. Ein 62-jähriger Häftling soll dann versucht haben, die Drogen in der Justizvollzugsanstalt zu verkaufen. Dabei soll ihm ein ebenfalls inhaftierter 41 Jahre alter Mann geholfen haben. Alle drei Männer sind wegen "Handeltreibens mit neuen psychoaktiven Stoffen" angeklagt.

