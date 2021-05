Stand: 05.05.2021 15:43 Uhr Drogen in JVA Rosdorf geschleust: Haftstrafen für Angeklagte

Eine 38-jährige Göttingerin muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Göttingen sah es als erwiesen an, dass sie Drogen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf geschmuggelt hatte. Vor zwei Jahren hatte die Frau über Dritte kleine Kügelchen mit psychoaktiven Stoffen in das Gefängnis eingeschleust. Dort seien die Kügelchen zu der Droge Spice weiterverarbeitet und verkauft worden, der Gewinn soll bei mindestens 75.000 Euro gelegen haben, so das Gericht. Ein 33-jähriger Mitangeklagter, der zur Tatzeit Häftling in der JVA war, muss fünf Jahre in Haft. Mit diesen Strafen ging die Kammer sogar über die Forderungen der Staatsanwaltschaft hinaus. Kommende Woche wird das Verfahren gegen weitere Beschuldigte eröffnet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.05.2021 | 15:00 Uhr