Stand: 19.02.2024 20:09 Uhr Drogen, Bargeld, Waffen: Verdächtiger Dealer in U-Haft

Die Göttinger Polizei hat mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Ein 46-jähriger Hauptverdächtiger ist in Untersuchungshaft, zwei weitere Tatverdächtige - der 49 Jahre alte Bruder des Verhafteten und ein vermeintlicher 42-jähriger Kunde - sind wieder frei. Spezialkräfte hatten in Göttingen vier Wohnungen und in Northeim eine Garage durchsucht und dabei 110 Gramm Kokain, rund 1,2 Kilogramm Marihuana, 10.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und 350 Stangen unverzollte Zigaretten gefunden. Außerdem beschlagnahmten sie mehrere Messer, einen Schlagring, zwei Gaspistolen und Munition. Darüber hinaus stellten die Beamten zahlreiche Datenträger und Mobiltelefone sicher, die noch ausgewertet werden. In der Garage entdeckte die Polizei drei zum Teil restaurierte Oldtimer mit einem geschätzten Wert von mehreren Zehntausend Euro. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.02.2024 | 18:00 Uhr