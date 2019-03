Stand: 02.03.2019 10:47 Uhr

Drinnen gibt's Kännchen: Ausverkauf in Stadthalle von Lars Ohlenburg

Alles muss raus! Nach 55 Jahren verkauft die Stadt Göttingen das Inventar der Stadthalle, die von den Göttingern liebevoll "Kachelofen" genannt wird. Fast 10.000 Teile gehen heute über den Tisch. Die werden wohl restlos weggehen, denn die Göttinger sind schon ziemlich heiß auf den Ausverkauf.

Vom Senflöffel bis zur Zitronenscheibenpresse

Dutzende rote Kisten voll mit Geschirr und Küchenutensilien stehen bereits in der Stadthalle. Verkauft wird hauptsächlich das Inventar des ehemaligen Restaurants. Etwa 1.500 Menschen konnten dort zeitgleich bewirtet werden. Dementsprechend hoch sind deshalb auch die Stückzahlen: Über 1.500 Frühstücksteller, 642 Suppentassen und 980 Kaffeekännchen. Vieles davon ist so alt wie die Stadthalle und trägt eine blaue Verzierung mit einem goldenen "G". Die Kacheln an der Fassade, die dem Gebäude seinen Spitznamen verliehen haben, stehen allerdings nicht zum Verkauf. Sie sollen wiederverwertet werden - auch wenn die Halle neu gebaut werden sollte.

Sanierungsstopp wegen Kostenexplosion

Das Gebäude ist nicht mehr taufrisch und eigentlich hätte die Sanierung der Halle im März beginnen sollen. Doch Anfang Februar kam die schlechte Nachricht: Die Arbeiten werden deutlich teurer, statt 19 Millionen Euro kostet sie 29 Millionen Euro. Das aber war dem Rat der Stadt zu teuer. Die Sanierung wurde gestoppt. Nun soll erneut geprüft werden, ob ein Neubau eine realistische Option ist. Ganz neu wird auf jeden Fall das Inventar der Stadthalle werden. Nach 55 Jahren haben die Stücke auch einfach ausgedient.

Der Flohmarkt kann nur im Foyer stattfinden, denn die Halle dahinter darf aus Brandschutzgründen nicht mehr betreten werden. Und: Es dürfen sich immer nur 50 Menschen gleichzeitig im Gebäude aufhalten. Los geht es um 10 Uhr, der "Rausverkauf" (Stadt Göttingen) endet voraussichtlich um 14 Uhr. Hier gibt es einen Überblick über die angebotenen Artikel vom Aschenbecher bis zur Zitronenpresse.

