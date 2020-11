Stand: 17.11.2020 07:50 Uhr Dreieck Drammetal: 33-Jähriger bei Unfall auf A7 eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der A7 bei Göttingen ist am Montag gegen 17.50 Uhr ein Mann in seinem Wagen eingeklemmt worden. Laut Polizei hatte der 33-Jährige zwischen dem Dreieck Drammetal und der Raststätte Göttingen ein Stauende übersehen und war mit seinem Kleintransporter auf einen Sattelzug gefahren. Die Feuerwehr befreite den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Zu dem Stau kam es, weil sich zuvor an der Anschlussstelle Göttingen ein anderer Autounfall ereignet hatte. Gegen 23 Uhr gab die Polizei den Verkehr wieder frei.

